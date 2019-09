Green Day anunció un nuevo disco y una gira internacional

Embed

El single en cuestión se titula "Father Of All...", y en solo cuestión de horas ya cosechó más de 200 mil visualizaciones.

"La letra es como una fiesta y un estilo de vida de no dar una mierda. La vida y la muerte de la fiesta. No político. Sobrevivir en el caos", escribió Billie Joe Armstrong al respecto.

Como si fuera poco, la banda anunció que lanzarán un nuevo disco el próximo 7 de febrero de 2020, que será titulado "Father of All the Motherfuckers". El material llegará como sucesor de "Revolution Radio", el disco publicado en 2016.

Como si fuese poco, también informaron que realizarán una gira mundial, junto a Weezer y Fall Out Boy, que comenzará en 2020 y con la que recorrerán Norteamérica, Europa y Asia.

¿Llegarán a Argentina?

