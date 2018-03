Grieta entre familiares de tripulantes del submarino

Sus dichos generaron una fuerte respuesta por parte de otros familiares, quienes grabaron un video en el que repudian sus declaraciones y le piden al presidente y a la Armada no abandonar la búsqueda. “Le pido que se siga con la búsqueda del submarino, y que el buque Yantar ruso pueda buscar en el sur. Que no haga caso a Bergallo porque nosotros como familiares pedimos que se siga buscando para saber qué es lo que pasó”, dijo la hermana del tripulante Mario Toconás. Otros tres hermanos del mismo marino se sumaron al video para pedirle a Macri que no reduzca los rastrillajes. “Como familia necesitamos que lo encuentre y saber la verdad de lo que pasó con el submarino”, sostuvieron.

A cuatro meses del último contacto con el submarino, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, sostuvo que la causa que lleva adelante “concita el interés nacional como el atentado a la Embajada de Israel, el de la AMIA y la muerte del fiscal Nisman”.

La magistrada también salió al cruce de las versiones de algunos familiares de la tripulación, que consideran que la investigación está “estancada”.