Grindetti habló tras ser ungido por Patricia Bullrich

El intendente de Lanús, a quien el jueves Bullrich ungió para el distrito más populoso del país, aseguró que analizó los desafíos que tendrá el próximo mandatario de la Provincia: “Hay que estar cerca del vecino y escuchar, y hay que administrra. No se soluciona ni un solo problema en la provincia, donde hay un estado paquidérmico e ineficiente”.

Respecto a los tres anotados que quedaron en el camino, el actual presidente de Independiente señaló que tiene “una buena relación” con ellos y afirmó que van a “seguir trabajando juntos”. De todas formas, añadió: “Cada uno tiene sus atributos y su contribución”.

Sobre su perfil, Grindetti aseveró que tiene un plus al haber “conocido el Conurbano” gracias a su gestión en el municipio de Lanús. “Vengo trabajando con un equipo que me acompaña desde hace muchos años. Me parece que somos un ejemplo en el tema seguridad, con todo lo que incorporamos y mayor cantidad de móviles”.