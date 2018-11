¿Cuál fue el resultado? “Todos separados”.

La polémica envolvió a todo el pueblo y comenzaron a circular los audios del después, de las consecuencias que provocó la “escapada de descanso”.

“Anoche le envié el video a todos los chicos que tengo de contacto. A todos los que tenía de contacto se los envié para que ellos sepan que yo ya sabía, que sé todo lo que estaban haciendo. Y los muy boludos, lo primero que hicieron -Mati principalmente- fue decirme que no hiciera nada, que no viralizara el video. Para que sepan que yo ya sabía lo que estaban haciendo”, relató una de las esposas en un audio de WhatsApp.

Embed

Y continuó: "Lo primero que hicieron, Mati obviamente, fue decirme que por favor no haga nada. Que por favor no viralice el video. ¿Podés creer? ¿Tan soretes son? Es increíble hasta dónde llegaron, lo que están haciendo y yo no sé cómo te llegó a vos el video, pero la persona que lo envió a mí me dijo que esto venían haciéndolo hace rato. Y como me conocían, y sabían lo sorete que era Claudio, quisieron abrirme los ojos y que me entere de todas las cosas que están haciendo en el grupete ese. Hicieron un grupo aparte para poder juntar la guita y llevarse las minas de acá. O sea, las minas son de acá de Sáenz Peña".

Chat-fiesta-de-Chaco.jpg

Tras el enojo, también se viralizaron los audios de los participantes de la fiesta. "Ojalá que no vea esos videos tu mujer. Porque sé que sos buena persona", sostuvo uno del grupo, pero la respuesta que recibió desairó su anhelo: "Ya me rajaron de casa, amigo, por una pavada, encima". "Es al pedo, las mujeres son así", dijo, resignado. Pero el “echado” le dedicó unas líneas a quienes filtraron los videos: "Y los traicioneros… Dentro de nuestro mismo grupo".

"Vieja, el puterío que se está armando es increíble. Hay audios de la mujer de Claudio, hay audios de la mujer de Garay. Se van a separar todos. Están por hacer un desastre", concluyó un tercero mientras veía como las familias se desintegraban por una “escapada de descanso”.

Embed

LEÉ MÁS