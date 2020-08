Guardavidas van a juicio por la muerte de la nena ahogada en Plottier

La resolución se dio a conocer este miércoles, luego de un cuarto intermedio de dos días, donde la jueza analizó los argumentos planteados por las partes. Por un lado, la fiscalía y la querella solicitaban que los dos guardavidas, de apellidos Romero y Desimoni, enfrenten un juicio como coautores del delito de homicidio culposo; mientras que la defensa particular planteó la imposibilidad de la coautoría en los delitos culposos por lo que había solicitado el sobreseimiento de ambos.

"En primer lugar, analicé si existe una acusación valida y debo decir que de la información que trae la fiscalía y la querella, me permite concluir que la acusación es válida. Se describieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y las conductas de ambos acusados, por lo que se puede avanzar a la etapa de juicio", sostuvo Álvarez al respecto.

Luego, coincidió en lo expuesto por la defensa sobre que no es posible la coautoría en delitos culposos, no obstante sostuvo: "comparto en parte los argumentos de la defensa, pero en absoluto el sobreseimiento, y por ello considero que deben ser juzgados como autores". De esa manera, la magistrada confirmó que los dos guardavidas serán juzgados por el delito de homicidio culposo, en calidad de autores, y no coautores como pidió la parte acusadora.

Tras ello, el defensor Juan Manuel Coto adelantó que pedirá impugnación de la resolución.

Debate sobre la prueba

Una vez resuelto este aspecto, la fiscal Sandra Ruixo, la querellante Marina Díaz y el defensor expusieron cada una de las pruebas que pretenden llevar a juicio para demostrar sus teorías sobre lo sucedido el 3 de febrero de 2019, aproximadamente a las 14, cuando Celina murió ahogada en una de las piletas del predio de ATE de Plottier.

Para la parte acusadora, la muerte es una consecuencia de una negligencia de los guardavidas que permitieron el ingreso de la pequeña a la pileta sin la supervisación de un adulto y luego, quedaron de espaldas a la pileta, no pudiendo ver que Celina había caído al agua. Fue tras el aviso de una persona encargada del estacionamiento, quien notó que la niña flotaba boca abajo, que los guardavidas la rescataron e intentaron maniobras de reanimación.

Sin embargo, la defensa buscará probar que los guardavidas no incumplieron ninguna conducta estipulada dentro de su reglamento, que estaban dentro del predio de su lugar de trabajo y que la niña ingreso con un familiar a la pileta.

Para ello, cada parte presentó los testimonios de familiares, médicos, encargados del predio, peritos y policías, entre otros. Sin embargo, hubo controversias con respecto a algunos testigos en particular; por lo que la jueza se tomó un nuevo cuarto intermedio para analizar cada caso y emitirá su resolución vía correo electrónico a las partes en el lapso de 48 horas hábiles.