¡Guerra! Angel de Brito cruzó fuerte a Baby Etchecopar en América

Si alguien se mueve en el mundo del espectáculo con comodidad es Ángel de Brito , quien desde LAM revela todos los conflictos que hay entre los famosos, como también sus peores escándalos. Sin embargo, el conductor no suele meterse en esos escándalos, por lo que sorprendió a todos cuando admitió que tuvo una gran pelea con Baby Etchecopar.

Embed

“Uno hace una entrevista como yo hice la de Silvina Luna y podés decir ‘preguntaste mal’, ‘me gustó, ‘no me gustó’. En ese caso, a mí la de Jey no me gustó y te calentaste un poco. Lo hablamos en privado”, explicó Ángel de Brito dándole contexto a sus espectadores de las razones de su pelea.

“Pusiste que había sido la peor entrevista que habían hecho y la levantó todo el mundo, vos fijate que la levantaron más que las que estaban bien hechas”, se intentó defender Baby Etchecopar. “¿Vos te quedaste conforme?”, le preguntó Ángel de Brito picante. “Sí, muy. Porque uno hace periodismo para que lo levanten, no para que lo olviden”, respondió Baby con su clásico humor.

No es la primera pelea que el conductor protagoniza esta semana. Hace pocos días, Estefi Berardi disparó contra Ángel de Brito opinando que él dejaba que Yanina Latorre maltrate a todo el mundo, haciendo referencia al gran escándalo que ambas protagonizaron. Por eso, en sus redes sociales, el conductor recibió una gran cantidad de preguntas sobre el porqué no había echado a Estefi Berardi tras las críticas.

Angel Baby 2.jpg

“¿Por qué la seguís teniendo a Estefi? Tira mierda contra el programa y es influmable", "¿Va a renunciar Estefi? Si recibe tanto maltrato, ¿por qué no se va? O... ¿Le sirve ser víctima?", fueron algunas de las preguntas de sus seguidores.

"Porque tengo alto nivel de tolerancia y aunque me pidan la cabeza de alguien no la entrego. Estefi y todas no tienen la libertad en otros trabajos de hablar de todo lo que pueden hablar en LAM. Estoy acostumbrado a las críticas, solo las contesto pero seguimos adelante", respondió seguro Ángel de Brito.