Guerra declarada

Palazo: “Lo felicito porque tiene un gran panel que le hace un programa maravilloso”.

Ninguneo

Si bien ya pasó un buen tiempo y Natacha ayer declaró como imputada en la causa por extorsión que le inició Diego Latorre, un notero de BDV encontró a Pamela y le preguntó si luego de aquel cruce ella y De Brito habían retomado el diálogo. La conductora de Pamela a la tarde no mostró mucho interés, pero aprovechó para ajustar cuentas con el jurado del “Bailando”. “No me importa. No sé qué le pasa a él. Yo lo felicito porque tiene un gran panel que le hace un programa maravilloso”, comenzó diciendo, mientras acompañaba sus declaraciones con gestos y una sonrisa.

“Que analicen cómo entrevista él”, concluyó la periodista de forma irónica para dejar claro que el tema no está cerrado.

La ex GH y De Brito fueron compañeros en Desayuno americano hasta 2012.