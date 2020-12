Guerra de egos: Fantino y Closs se dijeron de todo al aire

boca-inter.jpg

"Claro, Marian…Exactamente, Mariano. Pará, vamos a ir a lo futbolístico...", dijo el conductor y el relator explicó, "pero acá no hay gente para las sensaciones". "Sí, pero hay gente del otro lado, millones de puntos de rating de pico, la gente sufriendo. Los de River...”, retrucó el líder de la mesa.

El cruce de opiniones se fue tornando cada vez más tenso, “perdoname Mariano, pero vos tenés la capacidad para captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha el 9/12, un día mítico para los hinchas de River…”, deslizó Fantino.

Closs no se quedó atrás y en su turno le respondió: "¿Qué tiene que ver la fecha? Porque hay una coincidencia de fecha…"

Entonces Alejandro explicó, “porque hay algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en tu consciente, está alojado en algo ahí que te subyace, básicamente en llegar tarde a una pelota, en saltar un poquitito menos, en calcular diferente. De la misma manera que te podría pegar de otra manera diferente en el día a día…”

Totalmente sacado, el relator de ESPN expresó, “o sea que Fabra se hizo el gol en contra porque pensaba que era el 9 de diciembre de 2018”, allí Fantino fue categórico, “no, no, no… Esa es una exageración, una chicana tuya que no te puedo aceptar. Ni un extremo ni el otro. Ni se hizo un gol en contra porque era el 9/12..”. “Yo no estoy haciendo extremos, yo analizo fútbol”, le respondió Closs.

Una vez que el experimentado relator concluyó su análisis respecto de la influencia que tuvo la icónica fecha para el desempeño de Boca en el partido de vuelta que se jugó en la Bombonera, Fantino tomó la palabra y dio su parecer sobre el debate que él se encargó de generar. “Lo acepto, es una derrota ante ustedes que son los mejores. Y lo digo, sintiéndolo. Son los mejores en el mundo del periodismo de hoy, son cracks realmente. Plantarme y tratar de discutírselos desde lo anímico, estoy en desventaja, neta desventaja…”.

Lo cierto es que antes de protagonizar el cruce con Closs, Fantino aprovechó el inicio del show ESPN FC para mostrar su alivio por la victoria de Boca y el avance a los cuartos de final de la Libertadores. “Tuve ganas de devolver”.