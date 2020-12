"La gente quiere ver sangre y es un programa"

“El éxito de MasterChef lo vivo bien pero a veces con un poco de tristeza. Mucha gente se toma a pecho un programa de televisión. Este asunto de la grieta, el amigo, el que tiene que ganar, el que tiene que perder. Es un programa de entretenimiento. Más allá de que una persona pueda ser simpática o antipática, no es un concurso de personalidad, es un concurso de cocina”, arrancó explicando Donato.

Para el jurado del reality, la competencia pasa un poco por “divertirse” y otra parte en ver cómo cada figura “crece” en la elaboración de un plato. “Mejor plato gana, peor plato sale. Si hay dos platos feos iguales, se tienen en cuenta otras cosas. Pero si el plato no está rico por distintos factores que cambian todo el tiempo, tratamos de entretener. La masa joven está muy interesada. Y son los que más entienden la situación más allá de mensajes inventados. Es un poco divertirse y ver cómo crecen los participantes. Sentimos que hay familias que se juntan para ver qué pasa hoy”, dijo el chef. “La gente quiere ver sangre y no es así, es un programa de cocina y la devolución de sus comidas es el corazón del programa y no castigar a la persona que dijo una barbaridad”, cerró Donato.