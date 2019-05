Embed Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas.

Feminismo a mi modo de ver es hacer (abro hilo) — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019

“Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político. Del otro lado están las que dicen que ‘pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa...’ eso es lo que pasa cuando la vivencia individual se queda solo en eso, en ‘a mí no me pasó’”.

Embed Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político.

Del otro lado están las que dicen que “Pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa...” eso es lo que pasa cuando — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019

Y cerró: “De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la Guillotina en el siglo XVIII. Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre @rominamanguel”.

Embed La vivencia individual se queda sólo en eso, en “a mí no me pasó”. De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019

Embed Guillotina en el siglo XVIII.

Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible.

Te abrazo siempre @rominamanguel — Thelma Fardin (@soythelmafardin) 27 de mayo de 2019

Manguel no tardó en reaccionar ante semejante muestra de apoyo de Thelma y le respondió: “Sos enorme. Enorme”.

Tras eso, fue el turno de Moria, quien le fue a la yugular. "Paso a abrir mentes, si no fuera porque está mi foto, ni me molesto. Primero, porque no me siento aludida y segundo, porque cuando se generaliza me parece que es una forma de no jugarse", fue el primer tuit de Moria.

Embed Paso a abrir mentes, si no fuera porque está mi foto, ni me molesto!!! 1ero porque no me siento aludida y 2do porque cuando se generaliza me parece que es una forma de no jugarse!!! — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

"Soy hermafrodita, por lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streaptease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad. No veo un arte en el no callar, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocres periodistas", argumentó Moria haciendo referencia al libro que escribió Thelma, El arte de no callar, y en el que cuenta su experiencia previa a decidirse hablar sobre el abuso que habría sufrido por parte de Darthés.

Embed Soy hermafrodita x lo tanto no soy mujer, el telón en mi vida ha funcionado para hacer streap tease del alma y desde mucho antes de eso practico la verdad, no veo un arte en el NO CALLAR, menos usando una pantalla y abusando de ella para contar desde abusos (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

"Mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos. No hay que comprar lo que se vende, mucho menos sentirse un adalid de algo que le hacen creer a los que no pueden encontrar trabajo de lo que les guste. Traten de no marketinear más el dolor, porque a nadie le va a interesar mucho lo nuevo, sino seguir morboseando lo viejo. Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo el Arte de amar (...)", escribió la conductora de Incorrectaspara cerrar su descargo.

Embed hasta marketinear libros con ayuda de supuesta sororidad de filósofos y de mediocre periodista, porque mientras buenos periodistas van siempre al hueso con ellos y con los demás, los mediocres se autocensuran haciendo decir a sus colegas lo que no dicen ellos. (cont) — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

Recordemos que el enojo que tiene Casán con Manguel comenzó el año pasado cuando la periodista cuestionó que le hayan dado a la diva el Martín Fierro a mejor conductora de radio. "Perdón a Moria Casán y respeto su trayectoria como vedette, actriz, mujer multifacética y me divierte mucho lo que hace en Incorrectas, pero habiendo tan pocas mujeres en la conducción de radio y con lo mucho que nos cuesta a las periodistas y locutoras tener un espacio en la conducción, que el premio se lo den a Moria Casán, me parece una falta de respeto".

Embed Me voy a comprar un libro antes de que se convierta en best seller, mientras tanto releo el ARTE DE AMAR de ERICH FROOM — Moria Casán (@Moria_Casan) 28 de mayo de 2019

¿Cómo seguirá?

LEÉ MÁS