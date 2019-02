Guerra y escándalo

Amalia Granata, quien fue pareja del empresario, salió a defenderlo y desmintió a la hija de Andrea del Boca. “Puedo asegurar que está muy triste. Hace más de 10 años que va a Tribunales y lleva carpetas de acá para allá para poder vincularse pero es imposible. Ella lo bloqueó de todos lados, te juro que siente mucho dolor por todo lo que está pasando. No hay manera de que él diga esa frase porque es una persona que no es agresiva y que no se maneja con ese vocabulario”, aseguró la periodista en Los ángeles de la mañana.