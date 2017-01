En diálogo con la prensa tras la práctica matutina, Barros Schelotto no confirmó a los once jugadores que pondrá mañana en el Superclásico.

Guillermo, clarísimo: "Con River no hay amistosos"

El entrenador Guillermo Barros Schelotto señaló este viernes que entre Boca y River "no hay amistosos" alegando que a la hora de jugarlo el equipo trata de "darlo todo y ganarlo" debido a que se siente "como un clásico".

"Con River no hay amistosos porque a la hora de jugar tratás de dar todo y ganarlo, lo sentís como un clásico. De todas maneras tenemos que ser consciente que es un partido de verano donde la gente quiere ganar", indicó.

En diálogo con la prensa tras la práctica matutina, Barros Schelotto no confirmó a los once jugadores que pondrá mañana en el Superclásico aunque reveló: "No creo que haya mucho cambio en relación a lo que venimos haciendo".

"Vamos a tratar de ir a buscar el partido, ser protagonistas y trataremos de llegar al gol que es lo que buscamos en cada partido teniendo en cuenta que este partido es preparatorio porque nuestro objetivo es llegar bien al 12 de febrero", dijo.

En cuanto al elenco de La Ribera remarcó: "Estando en un equipo como Boca tenés que tomar riesgos y decisiones en cuanto al armado del equipo. Tenemos un promedio muy alto de gol y poco goles recibidos".

Si bien no lo dio a conocer, Ricardo Centuriónn sería de la partida desde el arranque y acerca del mediocampista manifestó: "Por afuera propone mucho más en el mano a mano y por el medio tiene la velocidad con la que puede romper una defensa".

Además habló de lo que pretende del arbitraje en el Superclásico: "El juez tiene que cuidar y marcar lo que suceda en la cancha. Ojalá que el árbitro esté con el reglamento del campeonato y no con el del torneo de verano porque en líneas generales en el verano se permite un poco más. Es importante sostener el reglamento para que no se desvirtúe el juego". .

"Las negociaciones las manejan los dirigentes". .

Al ser consultado acerca de los refuerzos y que estarían cerca de arreglar el arquero Agustín Rossi y el delanter Junior Benítez, expresó: "Yo estoy estoy metido en el armado del equipo. Las negociaciones las manejan los dirigentes".

En ese sentido y tras conocer los dichos de Rossi quien indicó que "sería un sueño poder atajar en Boca", el entrenador de Boca reveló: "Es importante saber que el jugador quiere estar acá y formar parte de Boca".

Rossi dijo más temprano que está "a disposición de Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata", pero reconoció que "hay una pequeña traba con Chacarita" para que pueda concretarse su llegada a Boca.

En tanto, el club de La Ribera reflotó su interés por Junior Benítez, quien tiene pocos minutos en el Benfica de Portugal y Boca realizó una oferta para traerlo por un año, con una opción de compra por el 50 por ciento de la ficha.