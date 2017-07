En una suerte de autocrítica, el ex secretario de Comercio del Interior afirmó que la administración anterior dejó “2,4 millones de argentinos en la pobreza”. Cuando le preguntaron si sentía responsable por las cifras de pobreza, Moreno remarcó: “No hay duda. No soy parte porque yo no soy pobre, pero soy responsable, no hay ninguna duda”.

“Nosotros dejamos 2,4 millones de argentinos en la pobreza; 600 mil familias considerando si son familia tipo (padre, madre y dos hijos). 600 mil familias son 10 canchas de River juntas”, sostuvo durante una entrevista con el programa Vino con vos, que se emite por el canal KZO.

Enseguida, agregó: “¿Cómo puede algún idiota pensar que eso es poca pobreza? Y te miran a los ojos y te dicen ‘pero esa pobreza era baja’. ¿Cómo va a ser baja? Dos familias pobres ya es mucho”.

“No terminamos con la pobreza, sino con el hambre”, concluyó el ex secretario.

Moreno competirá en la interna de Unidad Porteña contra Daniel Filmus e Itai Hagman en las primarias del 13 de agosto.

2,4 millones de pobres es la cifra que, según el ex secretario de Comercio, dejó la gestión K.