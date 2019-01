Gutiérrez: "Queremos darle otra alegría a la gente que nos sigue"

Sobre este punto se explayó: “No se puede decir que no me duele ni que me he recuperado el cien por ciento. ¿Se preguntarán porque siguen jugando? Bueno porque me gusta el vóley y es una decisión que tomé junto al colectivo técnico”, recalcó. En este sentido dijo que tratará de jugar todos los partidos que pueda y, después cuando regrese a Cuba, “hacer el tratamiento con todos los procedimientos que requiere el hombro. Con esto no quiero decir que el club no me haya dado la posibilidad de atenderme. Me ha ayudado bastante, lo cual agradezco de corazón. Pero es una decisión mía de seguir jugando y esforzándome hasta poder terminar la temporada ya que no quería detenerme por una lesión y dejar de estar con mis compañeros dentro de la cancha”, sostuvo.

Coincidió en que se adaptó rápido al equipo. “Si, me acoplé bien. Una ventaja es que tuve es que López (Miguel) y Goide (Adrián) quienes me ayudaron a integrarme más rápido al sistema y la ciudad es muy bonita”.

Para Gutiérrez la mejora del equipo en los últimos partidos se debe a “la calidad de entrenamientos que estamos teniendo que fue algo que nos faltó al comienzo”.

Sobre el rival de hoy, manifestó: “Se me hace más difícil jugar con Obras que con UPCN ya que es poco más complicado en la lectura. Pero buscaremos dar un buen espectáculo al público para que pueda disfrutar de esos momentos bellos del vóleibol”.