Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, víctimas de acoso

Los ángeles.- Hace unos días, el diario The New York Times destapaba el historial de acosos sexuales cometidos durante décadas por el productor Harvey Weinstein, uno de los más poderosos de Hollywood. Ahora Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie se sumaron a las denuncias que ya realizaron Ashley Judd y Rose McGowan. Paltrow reveló que el productor la citó en su suite del hotel Peninsula Beverly Hills para una reunión de trabajo que comenzó normalmente, pero terminó con Weinstein poniendo sus manos sobre ella. En ese momento la actriz tenía 22 años. Algo similar contó Jolie cuando rodó Playing by heart, en los 90, aunque pudo evadirlo.