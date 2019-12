"Hablé con Tinelli y no entro en el nuevo proyecto"

Desde que se conoció su salida de Rosario Central, todos los rumores indicaban que Nestor Ortigoza volvería a San Lorenzo. Hasta Marcelo Tinelli, flamente nuevo presidente del Cuervo, contó que se iba a reunir con el nacionalizado paraguayo.

Pero pese a las intenciones del presi, el Gordo no volverá a vestir la azulgrana. Diego Monárriz le bajó el pulgar a la vuelta del ex-Argentinos Juniors.

“Hablé con Tinelli, no entro en el proyecto de San Lorenzo. Están con la idea de promover juveniles. Me ilusionaba volver, no se pudo dar, se podrá dar más adelante o no sé pero es un club que quiero mucho y le deseo lo mejor”, contó el jugador.

El DT quiere un plantel con un promedio de edad más bajo y el Gordo tiene 35 años. Ayer manifestó su tristeza por no poder formar parte de San Lorenzo nuevamente pero aceptó comprender la situación: “Son proyectos que uno encara, como encararon Tinelli y el técnico, y no me parece mal. No me toca estar en el proyecto pero aunque me duele es así y lo acepto”. Además, el jugador agregó que no se siente enojado con la decisión: “Lo tomé bien porque no me mintieron, el técnico pide otros jugadores y es su proyecto. Yo tengo una relación muy buena con Tinelli y hay que aceptar las cosas porque no es todo color de rosas”.

Una de las cuestiones que tuvo que ver en lo que respecta a la decisión dirigencial y del Cuerpo Técnico es la falta de minutos del mediocampista en la última temporada .