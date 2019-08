Habló el acusado de matar a golpes a su hermano

Estos no son los únicos interrogantes que se desprenden de lo acontecido esa noche, sino también qué es lo que pasó entre las 2 y las 5:30, entre que Marcelo buscó ayuda y su hermano murió.

La propia fiscal estableció en su teoría del caso que el hecho ocurrió “muy probablemente cerca de las 2 o 2:30” y “poco antes de las 5” del 13 de noviembre de 2018, en la vivienda del acusado, ubicada en calle Barrera del barrio Progreso.

En su alegato de apertura, Ruixo aseguró que, “por motivos que no están claros”, el acusado tuvo la intención de matar a su hermano mediante múltiples golpes de gran entidad, tras una discusión en la que él también resultó herido.

En cambio, el defensor Julián Berger alegó que fue la víctima quien inició la agresión tras pegarle dos botellazos en la cabeza a Marcelo (provocándole una herida), por la que este se defendió.

“Estaba en la cocina y cuando él llega borracho me empieza a hablar. Me quería escapar para no discutir. Como no me quería dejar salir, le di una piña y lo empujé”, afirmó el acusado y admitió que le pegó con un ladrillo para defenderse.

Recuadro-horas-clave-página-12.jpg

LEÉ MÁS

"Mi hermano intentó matar a mi hijo, pero no lo logró"

Cutral Co: quedó detenido el acusado de asesinar al narco José "Pincho" Valverde

Lo acusaron por matar a Quirulef en el San Lorenzo