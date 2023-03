Habló el médico que atendió a Ibarra y dio detalles de su salud

Afortunadamente, la descompensación del ex lateral derecho no fue más que un susto y esta mañana recibió el alta médica . Minutos antes de que el técnico de 48 años abandonara el Hospital Italiano, Sebastián Aragón , quien estuvo a cargo del ídolo del club de la Ribera, habló con la prensa y brindó detalles de la salud de Ibarra: "Tuvo un sangrado nasal, una epistaxis, fue atendido en el hospital, donde se compensó y cauterizamos el vaso que estaba sangrando. Luego de esto estuvo clínicamente muy bien" .

"Tuvo una muy buena evolución y está clínicamente normal , la internación fue por precaución para hacer los controles clínicos y que no vuelva a tener sangrado", detalló.

Al mismo tiempo, Aragón contó como pasó la noche el técnico xeneize: "Pasó la noche perfecto y estamos esperando los últimos resultados de laboratorio para que se pueda ir de alta".

"Vida normal, va a tener que tomar precauciones y cuidarse un par de días. No es necesario el reposo absoluto. Lo ideal es que esté tranquilo, hay que evitar el sol, el calor, el esfuerzo... Esto es reciente, se lo explicamos ayer. Lo ideal es que esté tranquilo un par de días", dijo acerca de los cuidados que deberá tener el Negro.

ibarra.png Ibarra fue dado de alta tras la descompensación que sufrió el pasado miércoles en el entrenamiento de Boca.

El médico también se refirió a la causa de la descompensación que sufrió el ex futbolista: "Son múltiples las causas que pueden causar estos sangrados. Puede haber tenido cierta predisposición. No podemos decir que fue el estrés o presión alta porque no tiene antecedentes. Las causas de estos sangrados son múltiples. Hay vasitos que a veces están dilatados y a veces por un esfuerzo, congestión, presión, empiezan a sangrar".

Por último, Aragón dio una pista sobre si Ibarra podrá estar el domingo en el banco de Boca frente a Instituto de Córdoba. "Mirá, ahora le van a dar el alta y sólo quedaría la cicatrización de lo que hicimos nosotros y en general eso son dos o tres días que ya está perfecto. Hoy es jueves, medio justos. No sé que grado de exigencia tienen estas situaciones en su cuerpo, dependerá de cómo él se sienta. Tiene las indicaciones de qué hacer y qué situaciones evitar. La parte clínica está perfecta", sentenció.

Pese a las advertencias del médico, el técnico del conjunto xeneize tiene muchas ganas de estar presente en la práctica vespertina de este jueves. Autoridades del club le recomendarán que se quede algunos días en su casa haciendo reposo, por lo que el plantel del primer equipo quedaría en manos de Leandro Gracián y Roberto Pompei.