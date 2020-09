Habló el testigo clave del secuestro de Sofía Herrera

"Yo cuento lo que pasó, lo que vi. Era muy chico pero nunca me voy a olvidar", enfatizó Néstor, el testigo clave de la desaparición que conmovió al país y ocurrió en un camping de Río Grande, en Tierra del Fuego. "Era muy chico, no conocía mucho a Sofía, la veía de vez en cuando. Ese día Paloma (así le dicen a su hermana Noemí) me invitó a pasar con ellos el día en el camping y fui", le comentó el muchacho a Clarín y aseguró: "Vi un auto, un perro y al hombre llevarse a Sofía de la mano".