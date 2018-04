Desde que se conoció la existencia de una red de pedofilia que captaba a menores del Club Independiente, no existían declaraciones de la familia del joven que en un primer momento fue señalado como entregador pero que luego se conoció que era una víctima más.

En diálogo con TyC Sports, Verónica dijo que su hijo está muy afectado por todo lo que pasó. "No me habla mucho. Va a salir de todo esto porque sé que es muy valiente y reconoce que se equivoco. No queda más que seguirla luchando", expresó la mujer.

Comentó que Joaquín llegó con 16 años a Independiente y siempre la luchó mucho. "Fueron cinco chicos desde Cipolletti. Pasó muchas cosas. Se operó dos veces y siempre lo atendieron muy bien en la pensión. No sé qué pasó que mi hijo hizo esto. Él me dice que se equivocó, nunca pensó las consecuencias. Lo vivía como algo común dentro de la pensión, como cualquier charla con cualquier chico. Él ya no lo estaba haciendo. Trabajaba en un restaurante de 17 a medianoche. Lo mandaron mal al frente sin saber el tema. Mi hijo se equivocó. Él recibía plata y demás, como se publicó, pero también trabajaba. No estaba a cargo de ningún red. Se supone que los que estaban en la red tiene mucho dinero y no tienen necesidad de trabajar", relató la cipoleña.

"Se dijeron muchas cosas que no eran. Yo ahora tengo que estar con él y apoyarlo para que salga, como todos los otros chicos. Ojalá que la Justicia haga lo que tiene que hacer con estos malditos. Estas personas buscan a las personas más débiles, y mi hijo es un chico callado", dijo la madre.

Confirmó que conocía al árbitro

Verónica comentó que apenas llegó al club, Joaquín no tenía para los botines. "Los jugadores de primera le tuvieron que dar botines. Esto no justicia nada, pero sé que fueron por los más débiles. Joaquín se contactó con cuatro personas, uno de ellos el árbitro Martín Bustos", comentó la mujer.

Explicó que los contactos eran por teléfono, y que eran precisos sólo para organizar los encuentros cuando necesitaban plata.

"No vivían hablando todo el tiempo. Sólo para verse. No se conocían previamente. Si él los ve los puede reconocer. No eran más de 15 minutos. No había chantaje ni otros ofrecimientos más que dinero. Todo esto lo vivió siendo menor adentro de la pensión. Pedía permiso para salir, salía en remís y se dirigía al domicilio donde le decían", explicó Verónica.

LEÉ MÁS

Para la fiscal, el juvenil cipoleño es imputado y víctima a la vez

El joven cipoleño vinculado a la causa contó detalles aberrantes sobre los abusos en Independiente

El RRPP pedía "futbolistas con facha" en Twitter