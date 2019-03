"Habría que dinamitarlo y hacerlo de vuelta"

En cuanto a cuáles fueron sus mejores panelistas en el programa, no ahorró elogios en las figuras que pasaron y que hoy forman parte de Intrusos. “No podría elegir cinco, tuve muchos más de cinco. Creo que Luis Ventura fue de lo mejor, Tauro es de lo mejor. Marina Calabró, Pallares, Damián Rojo, Daniel Ambrosino. He tenido muy buenos panelistas. Viviana Canosa en su momento fue muy buena. Son todos muy buenos. Igual, nunca tuve un equipo tan compacto como el de hoy. Así que me quedo con este grupo”, expresó.

Posición difícil

En junio de 2014, Ventura admitió en vivo que le había pedido a su amante, Fabiana Liuzzi, que abortara a su hijo y su situación en Intrusos nunca volvió a ser la misma. El repudio mediático fue tal que Rial decidió pedirle la renuncia a su gran amigo durante más de 20 años. Ventura no volvió al programa y el vínculo entre ambos sufrió un lógico cimbronazo.

A cinco años de ese polémico tema que tuvo gran repercusión en todos los medios, Rial volvió a referirse a su ex amigo: “Hoy, con el diario del lunes, se puede discutir. Sigo creyendo que fue una decisión difícil, que todavía duele, pero que fue necesaria en ese momento. Era un momento muy particular. Tuve que tomar decisiones que dolieron. Uno a veces tiene que tomar decisiones que superan lo individual y tienen que ver con el bien del grupo de trabajo”.

A la hora de hablar de su sucesor en el mundo del espectáculo no arriesgó nombres, aunque destacó a varios conductores que, según el líder “intruso”, se enfocan en otro tipo de periodismo. “Que no estén dando vueltas, digo, porque hay muchos que lo están haciendo muy bien. Rodrigo (Lussich) lo está haciendo muy bien, Ángel (de Brito) también, (Adrián) Pallares podría ser otro. Creo que por ahí viene la historia. Pero no son sucesores, es gente que viene a hacer otro tipo de periodismo de espectáculos”, destacó.

Para Rial, el informativo del mediodía es "muy bizarro".

Intratables se ha convertido en todo un emblema para el canal América. El ciclo que conducía Santiago del Moro aún no ha dado con un nuevo conductor si bien Alejandro Fantino suena fuerte para ese lugar. Precisamente, al preguntarle si se animaría a conducir ese programa, Rial fue tajante y sorprendió al calificar al programa: “No, no. Creo que Intratables nació a imagen y semejanza de Santiago del Moro y es imposible hacerlo igual. Se tendría que hacer otro Intratables. Habría que dinamitarlo y hacerlo de vuelta”.

Malcriando a Francesco

Morena Rial transita sus últimos días de embarazo con mucha felicidad,y tiene fecha de parto para el 2 de abril. Por eso compartió con todos sus seguidores una historia de Instagram muy especial. “Ya tenemos armada la practicuna en nuestro cuarto para la llegada de Francesco”, escribió la joven en la foto del lugar donde dormirá su bebé. Sobre la llegada de su primer nieto, Jorge expresó cómo se sentirá cómo abuelo: “No lo sé todavía. Creo que voy a ser un buen abuelo: lo voy a malcriar, esa va a ser la clave me parece”.