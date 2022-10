Hace cuántos años que Teté Coustarot conoció a su actual esposo

Teté Coustarot 1.jpg

“Fue justo unos meses antes de la pandemia, eso que hizo que transitemos la cuarentena juntos con Carlos Gaziglia, después de estar 15 años en pareja pero como de novios, cada uno viviendo en su casa”, contó Teté Coustarot.

“Lo de convivir fue una buena decisión, porque no se cómo hubiera sido mi pandemia o la de él si no hubiéramos estado viviendo juntos. Somos dos seres que nos conocemos mucho y que vamos transitando por la vida con una felicidad muy importante”, reveló la modelo.

“Por momentos discutimos como todo el mundo, pero básicamente el tener un compañero en la vida me parece muy importante y yo creo que soy una buena compañera para su vida”, agregó.

“Elegí no casarme. La independencia económica fue un punto importante para mi forma de vivir. Nunca me importó satisfacer a los otros. Y no tener que depender de un matrimonio para la subsistencia me dio una libertad absoluta en cada una de las decisiones que tomé a partir de entonces", cerró Teté Coustarot.