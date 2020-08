Hamilton dudó de sus neumáticos en el Gran Premio de Bélgica

“No fue una de las carreras más fáciles, bloqueé en la quinta curva, las temperaturas estaban descendiendo a pesar de todo lo que he estado tirando y perdí la temperatura, lo cual fue algo difícil. A pesar de todo no ha estado mal, me puse nervioso porque pensaba que se iba a repetir lo de Silverstone con el neumático delantero derecho, pero al parecer a los neumáticos le han quedado mucha goma por lo que al final no me he preocupado”, dijo Hamilton tras su victoria en Bélgica.