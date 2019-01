Hantavirus: van a aislar a los posibles contagiados

Se conoce como “aislamiento selectivo” a la medida mediante la cual se le exige a los pobladores en potencial riesgo que no tomen contacto con el resto de la población. “Son alrededor de 60 (casos sospechosos) los que están en ese status sanitario y tenemos casos de pobladores que no responden como deberían al requerimiento nuestro, por eso es que buscaremos un aislamiento obligatorio o alguna forma legal que yo desconozco porque no soy abogado pero pediré que se cumpla”, argumentó Pizzi.

La confirmación implica el reconocimiento de las autoridades sanitarias de que el contagio se produce por vía interpersonal y no a través de inhalar el virus que dispersa el ratón colilargo por la orina o las heces, que era la forma de trasmisión más conocida hasta ahora. El aislamiento sanitario obligatorio que se evalúa tomar para evitar la propagación de la enfermedad que ya cobró 9 vidas y tiene 24 casos confirmados, se suma a la medida de suspender todas las fiestas populares en la comarca, a la que se sumó en las últimas horas la tradicional “Fiesta del Carrero” en Esquel.

Epuyén: El contagio fue el 24 de noviembre durante el festejo del cumpleaños de una chica.

Efectos “devastadores” para el turismo

La representante en la cordillera de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Lilia Kinsella, advirtió sobre “las consecuencias económicas devastadoras” que tendrán para el sector turístico la difusión de los casos de hantavirus y pidió que “se aporte información real porque una cosa es prevenir y otra causar terror”. La preocupación de la FEHGRA se remonta a lo que ocurrió en la localidad rionegrina de El Bolsón en 1996, cuando fallecieron más de 15 personas a raíz de un brote que tuvo efectos ruinosos para el turismo.