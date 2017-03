"Haría cualquier cosa por este país, pertenezco aquí"

Estados unidos-. Daniela Vargas llegó a Estados Unidos cuando tenía 7 años junto con su familia, que escapaba de la crisis del 2001 en la Argentina. Ahora tiene 22 y está presa desde el miércoles en un centro de detención de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Aduanas por estar en una situación inmigratoria irregular. Por eso, mientras espera que se resuelva su futuro inmediato, la joven mandó un comunicado a un medio estadounidense a través de su abogada en el que, entre otras cosas, dice: “Haría cualquier cosa por este país (Estados Unidos)”.

Ella es una “dreamer”, como se les llama a los jóvenes que llegaron de niños a Estados Unidos siguiendo el sueño americano de sus familias, que se quedaron en el país “sin papeles”. En un reportaje con el Huffington Post, su abogada, Abigail Peterson, compartió, a pedido de la joven, un mensaje que conmueve. “No entiendo por qué no me quieren aquí. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es decir, no es mi culpa haber sido traída aquí, no conozco nada más que estar aquí y no lo había reconocido hasta que estuve en una celda. Yo fui traída aquí. No elegí estar aquí. Tuve que conocer un país nuevo y dejar atrás el que conocía. Y apenas conocía a ese otro país. Siento fuertemente que pertenezco aquí y que debería tener la oportunidad de estar aquí, hacer algo bueno y trabajar en esta economía. Hay mucho que puedo hacer, como enseñar música. Soy una excelente trompetista, le pueden preguntar a mi madre. Soy excelente en matemáticas. Hablo español. Hay muchas cosas que puedo hacer por este país que no me están dejando hacer. Incluso intenté unirme a las fuerzas militares y no pude. Haría cualquier cosa por este país”.

El 15 de febrero, su padre, Daniel (55), y su hermano Alan (26) fueron arrestados cuando iban a trabajar en Jackson, Mississippi. Ella se escondió primero en un ropero y luego también fue detenida, aunque después la liberaron. Tras brindar una conferencia de prensa, fue arrestada y ahora podría ser deportada en forma sumaria, sin pasar por una audiencia con un juez de inmigración.

La familia emigró en medio de la crisis económica de 2001 desde Córdoba con un visado de turista que expiró en tres meses, pero decidieron quedarse de todos modos, en condición irregular. “Ya sabes quiénes somos y ya sabes por lo que estamos aquí, estás aquí (en Estados Unidos) ilegalmente”, le dijeron los agentes a la chica, según relató su abogado.

