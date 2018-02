Hasta acá llegó mi amor

La actriz actualmente está muy enfocada en su carrera como cantante, mientras el tenista recorre el mundo debido a las competencias que debe afrontar. Justamente, eso hizo que la pareja tuviera mucha distancia en los últimos meses.

La última publicación de la actriz fue el 28 de enero. En esa oportunidad, Barón colgó una postal donde se podía ver a la pareja jugando en un parque al borde de una pileta. Pero si hay algo que llamó la atención fue el tuit que Jimena fijó en su perfil de Twitter, el 5 de este mes: “No existe mayor responsabilidad que la de ser completamente libre”.

Lengua karateca: En medio de los rumores, Moria Casán dijo que vio a Jimena con otra mujer.

Un tuit categórico: “No existe mayor responsabilidad que la de ser completamente libre”, escribió ella.

En guerra

En medio de esos rumores de separación, Moria Casán se encargó de ponerle más condimento al tema. “Hace algunos años la vi en una situación amorosa con una persona del sexo femenino”, dijo ayer la One en Los ángeles de la mañana.

“No entiendo el discurso de estas feministas, son del siglo XX, yo soy siglo XXII. Todo lo que están haciendo ahora como discurso, yo ya lo hice, pero no lo personalizo. No les entiendo el discurso feminista. ¿Quieren la legalización del aborto? Yo ya la propuse y dije lo que me había hecho”, agregó la diva.

Barón hizo su descargo por Twitter y exigió respeto: “De haber estado con una mujer, con dos, o enfiestada con ocho tipos, sería un tema mío. No es insulto para mí que me digan lesbiana, pero no lo soy y es simplemente desubicado meterse en la intimidad de alguien ajeno. Un poco de respeto”.