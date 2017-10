"Hasta el propio Yapur reconoció que no me había ganado"

“Apenas ligué el cabezazo se me hinchó el ojo y prácticamente no veía en los últimos rounds”, contó sobre la adversidad que se le presentó en plena pelea.

El fallo fue polémico y no dejó conforme al púgil de Centenario. “Nunca me sentí perdedor, él mismo me dijo que no me ganó y que me dará la revancha”, confió (el 24 de noviembre en el Parque Central). Mauro reconoció que no tuvo la mejor noche. “Siendo sincero conmigo mismo fue una presentación mala, no hice las cosas bien. Fue la peor en mucho tiempo”, concluyó el destacado boxeador local.

