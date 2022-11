Hasta las lágrimas: la emotiva arenga de Messi en la previa de la final en el Maracaná

El 10 de julio de 2021 es una fecha que quedará por siempre grabada en la mente del pueblo argentino . El seleccionado nacional no alzaba un título hace 28 años y entre medio había perdido varias finales, entre ellas, la del Mundial de Brasil 2014. El destino indicaba que la racha negativa debía romperse nada más y nada menos que ante Brasil en el Maracaná. Con un golazo de Ángel Di María , el combinado dirigido por Lionel Scaloni se consagró campeón de la Copa América y el mundo del fútbol se sacó las ganas de ver a Lionel Messi levantando un trofeo con la camiseta de su país .

"Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil. Hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle las gracias muchachos. Quiero darle las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños, se armó un grupo espectacular. Un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo", comienza el astro argentino.

A continuación, Leo hace referencia a las complicaciones que vivió el plantel a lo largo de toda la Copa América: "45 días en los que no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días sin ver a nuestras familias. El Dibu (Martínez) fue papá y no pudo ver a su hija todavía, no le pudo hacer upa. El Chino (Martínez Quarta) igual, lo pudo ver un ratito nomás".

"¿Y todo por qué? Por este momento. Porque teníamos un objetivo muchachos. Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo. ¿Y saben que es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos y la gente que nos bancó siempre", sigue el capitán albiceleste.

Ya en el final de su arenga, Messi esbozó: "Lo último y con esto termino. No existen las casualidades muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que ésta la vamos a llevar para casa".

La miniserie de Netflix tendrá tres capítulos y contará con testimonios de grandes figuras del fútbol argentino y mundial como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal, Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.