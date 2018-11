Hay cada vez más casos de síndrome del ojo seco

30% es el porcentaje de afectados, debido a la alta exposición prolongada a las pantallas.

“Los síntomas se exacerban en quienes padecen ojo seco y viven en grandes urbes. Un caso de ojo seco en un ambiente contaminado va a ser más severo. En promedio, una lágrima tarda en romperse unos 10 segundos. Y en el caso de un individuo que no padece ojo seco y vive en Buenos Aires se rompe en 7 u 8 segundos. Esto significa que a menor contaminación, menor interferencia de las partículas que están en el aire con las lágrimas y eso hace que la calidad visual sea mejor. De todas formas, no significa que quienes vivan en espacios libres de contaminación no van a desarrollar ojo seco”, explicó el doctor Alejandro Berra, investigador del Conicet.

Si no se trata en forma adecuada, el mal del ojo seco puede generar severas consecuencias.

Permanecer más de cinco horas al día con la vista en la pantalla de la computadora, el celular o el televisor favorece la aparición de esta condición. Tanto es así que un estudio mexicano halló que el 86,4% de las personas que acudían a la consulta oftalmológica presentaba síntomas compatibles con el síndrome de ojo seco. “Quienes están más tiempo frente a la pantalla, parpadean menos y, por lo tanto, las lágrimas se evaporan más rápido. Muchos dispositivos no están ergonómicamente ubicados, ni a la distancia adecuada. La calibración del brillo del dispositivo también puede incidir”, enumeró Berra.

Para quienes no pueden desentenderse de obligaciones laborales que implican una importante cuota diaria delante de la pantalla, los especialistas recomiendan parpadear periódicamente al mirar la computadora, consejo que vale para quienes pasan mucho tiempo leyendo o con otras tareas que demandan concentración visual.