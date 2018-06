LMNeuquen | Espect√°culos | Cine - 27 junio 2018

¡Hay foto! Leo DiCaprio y Brad Pitt, juntos por primera vez en una película

Ambos actuar√°n en Once Upon a Time in Hollywood, bajo la direcci√≥n de Quentin Tarantino. El filme se estrenar√° el a√Īo pr√≥ximo.