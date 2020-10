¿Hay poliamor?: Capristo, Conti y Escudero se tiran con todo

El triángulo amoroso entre Gustavo Conti, Ximena Capristo y Silvina Escudero comenzó cuando la ex Gran Hermano decidió compartir públicamente conversaciones de su marido con otras mujeres como prueba de supuestas infidelidades. Desde ahí comenzaron los rumores de crisis y separación y el clima quedó muy tenso en la pareja. Es por ello que, tras coincidir en el programa de Guido Kaczka con una íntima amiga de Conti , Silvina Escudero, "La negra" no dudó en cruzarla muy picante.

A partir de allí Ximena Capristo tuvo el pie para elegir en el juego del que formaba parte a Silvina Escudero, quien es amiga del padre de su hijo y aprovechó para incluirla en la lista de "mujeres con las que se habla Gustavo". "Soy amiga de Conti. Y como está medio peleada con él, se la agarra conmigo", disparó Silvina ante la elección de la ex Gran Hermano.

Bienvenidos a bordo - Programa 28/10/20 - Jugaron: Hernán Drago, Ximena Capristo, Silvina Escudero

"Ella también le estuvo mandando mensajes, me parece", disparó picante Capristo y Silvina no escondió la mano: "Vivo mandándole mensajes a tu marido". Fue entonces que el clima se "tensó" y la mediática aclaró: "Sí, ya sé, no es amiga mía, es amiga de Conti", y Silvina reafirmó la idea: "Lo lamento, yo soy amiga de Gustavo".

Fue entonces que Guido consultó: "¿Qué tiene que hacer Conti para que su vida esté bárbara?", y Escudero respondió: “Lo quiero mucho y quiero que sea feliz con La Negra. Remá Conti, rema. Después de la macana que te mandaste, remala un poco".

Lo cierto es que lejos de quedarse quieta, tras ese cruce en televisión, Silvina compartió una imagen súper sensual donde se la ve mostrando su escultural cuerpo y posando con una diminuta bikini plateada sobre una reja. "Guardia", escribió la artista. A los pocos minutos, su posteo cosechó más de 40 mil "Me gusta" y miles de comentarios. Aunque el más inesperado sin dudas fue el de Gustavo Conti, quien sin pudor y muy pícaro escribió: "Sopre". Rápidamente, muchos usuarios destacaron el mensaje del actor para Escudero.