Sofía Zámolo fue mamá: la foto y el exótico nombre de la beba

"Nació California Uriburu Zamolo. Cesárea porque no dilató. 29/10/20. 19.19 horas - 3.490 Kilos - 49 cm", detalló el periodista y conductor de Cantando 2020 y Los ángeles de la mañana.

Se supo también que, antes de dar a luz, Sofía Zámolo se sometió a su segunda transfusión de hierro intravenoso para contrarrestar su anemia. Desde su red social favorita, se mostró en la clínica, con barbijo puesto.

Casada desde hace casi cuatro años con Uriburu (el 24 de noviembre celebrarán un nuevo aniversario), Sofía ha contado que la búsqueda de un hijo no fue sencilla. “Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar: ‘¿Por qué yo no quedo?’. Y te empieza a doler cada vez más”, recordó -en diálogo con la revista Gente- sobre aquellos días de deseo incumplido, en los que no realizó tratamientos de fertilización, aunque sí tomó vitaminas para preparar su cuerpo, y realizaba test caseros de ovulación para comprobar en qué días del mes tenía más chances de quedar embarazada.