Todos contra Netflix: Harry Potter se despide

Los comentarios y memes no demoraron en llegar. Los fans enloquecieron y lo hicieron notar: “Me siento una reina porque ya sé dónde mirarlas completas. Lo siento Netflix, no te necesito”, respondió una seguidora. “¿Cómo nos hacen esto???? No sean así”, “Netflix me desilusiona”, “Era necesario maldito Netflix”, “El mal caera sobre Netflix”, “¿No hay gente que tenga una idea mejor en esa plataforma?”, fueron otros mensajes de los usuarios que se mostraron indignados.

Si bien hasta el sábado habrá tiempo de ver la saga completa en Netflix, no hay que desesperar ya que la magia de Harry, Hermione, Ron y los demás sigue intacta en Amazon Prime Video, sin olvidar que HBO dará una maratón completa el 7 de noviembre.