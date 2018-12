"Hay una mayoría que decide y la minoría acepta"

El Presidente resaltó en reiteradas oportunidades que “democracia es aceptar vivir respetando al otro” y afirmó que “da un montón de derechos y también genera mayores obligaciones, que tienen que ver con que el de al lado tiene los mismos derechos que vos, es decir, que vos no podés hacer cualquier cosa”. Y ejemplificó: “Uno como presidente no le puede decir a los periodistas que opinen lo que uno piensa. Los periodistas opinan libremente. O uno no le puede decir al juez qué es lo que tiene que decidir”.

Al recordar el regreso de la democracia, Macri analizó que “son 35 años que venimos votando libremente, expresándonos libremente, decidiendo”, aunque admitió que “en términos de desarrollo, de reducción de la pobreza, de crecimiento, no nos ha ido bien”. Y comentó: “Arrastramos décadas de que vamos para arriba y para abajo. Hay algo fundamental que nos ha faltado y que ahora estamos intentando poner sobre la mesa: decirnos la verdad, la verdad como un valor central para poder convivir”.

Nuevo cambio en el presupuesto

En una publicación del Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que volvió a modificar el presupuesto de este año. Esta vez aumentó el gasto en $1940,8 millones, de los cuales apenas 21 millones se financiaron con mayores recursos propios. La diferencia o este mayor déficit de $1919,8 millones se cubrió con más deuda. Los mayores gastos se destinaron al Poder Judicial (Corte Suprema y Consejo de la Magistratura).