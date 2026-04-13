El furcio del abogado de Luis Bertolini: "Tuvo una descompensación económica"

Así explicó a la prensa el abogado defensor del intendente de Plottier, Javier Pino Muñoz la ausencia de su defendido. Luego corrigió: "descompensación de salud".

Al cierre de la audiencia de formulación de cargos que finalmente fue postergada por la falta del intendente de Plottier, Luis Bertolini , uno de sus abogados defensores tuvo un llamativo furcio al explicar la ausencia de su defendido. "Tuvo una descompensación económica", dijo a la prensa.

"Él quería venir, estuvimos trabajando con el intendente todo el viernes hasta la noche y la verdad que tuvo una descompensación económica, a cualquier persona le puede pasar. De salud, perdón. No pudo venir, lo pudimos acreditar", explicó el abogado Javier Pino Muñoz .

El defensor aseguró que esta causa es "política" y dijo que por ejemplo, la notificación de esta audiencia la recibió Bertolini en su domicilio el domingo a las 7 de la mañana, cuando en realidad ya estaba avisado.

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"Tenemos varias diferencias con el Ministerio Público Fiscal y las vamos a exponer en la próxima audiencia. Nosotros entendemos que hay un agendamiento político y se está utilizando también llamativamente ciertas intervenciones del Ministerio Público Fiscal a través de los medios de prensa en fechas que han sido determinantes para generar mala predisposición en la clase política y en la sociedad", acusó el defensor en referencia a declaraciones en los medios del fiscal Pablo Vignaroli en el aniversario de Plottier, por ejemplo.

Para los defensores este tipo de acciones generan una "condena antes de tiempo". Insistieron además en que hay un "conflicto de poderes" ya que el Concejo Deliberante tiene las facultades de suspender al intendente.

Disparo al gobernador

Además, Pino Muñoz se refirió al gobernador Rolando Figueroa y dijo que "no puede estar ajeno a esta situación y hacerse el distraído".

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"En realidad lo que estamos viendo acá es un intendente que ha sido elegido con el 57% de los votos y lo que está haciendo el gobernador, a mi humilde criterio, es hacer todo lo posible para que la próxima gobernadora de la provincia de Neuquén sea Nadia Márquez. Ya que estas cosas no dan seguridad jurídica", lanzó el defensor de Bertolini.

El abogado insistió en que es el Concejo Deliberante el que puede resolver una suspensión del intendente por Carta Orgánica o un juicio político. "Por eso entendemos que que si eventualmente, el Ministerio Público Fiscal pretende alguna medida eventualmente de separación del cargo, es una decisión jurisdiccional encubierta y que nosotros vamos a advertir a la señora jueza para que eventualmente no incurra en esa situación que genera una gravedad institucional", explicó.

"Estas situaciones me parecen que generan gravedad institucional en la provincia, y en términos políticos me parece que hay canales de diálogo que se han cerrado y se podrían evitar todo este tipo de situaciones porque yo creo que políticamente lo que se hace es disciplinar. Ningún intendente va a querer mostrarle los dientes al gobernador porque después ocurren este tipo de situaciones", remarcó.

Nueva audiencia

El intendente de Plottier, Luis Bertolini, no se presentó este lunes a la audiencia donde la Fiscalía pretendía formularle cargos en el marco de la investigación por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La nueva fecha es el 27 de abril.

Bertolini elevó a la Justicia un certificado médico por un padecimiento gastroenterológico, por lo que sus abogados, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez solicitaron una reprogramación para el 27 de abril, fecha en la que ya está citado uno de los dos particulares que también están involucrados en esta investigación.

Finalmente la jueza de Garantías Carina Álvarez resolvió postergar la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, y la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez y los dos particulares.