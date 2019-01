Haydee Padilla: "O me iba de la casa o Federico Luppi me mataba"

"Esa persona respondía a su historia, fue maltratado. Creía que eso estaba bien… Tenía mucho éxito el machismo en ese momento y a mí no me creía nadie y me hago responsable: alguna parte de mí aceptaba el sometimiento", dijo Padilla.

"Yo tenía una prima que me decía: 'No lo sabés llevar. Vos decile que sí a todo y después hacé lo que querés'. Pero que descanse en paz, ya está", agregó la actriz, quien ya había compartida su historia durante la semana en el ciclo Incorrectas.

Embed

"Fue una situación muy fuerte en cuanto a que llevaba una violencia casi mortífera. Ahí le dije todo lo que se le puede decir a alguien y me fui. O me mataba o me iba de la casa. En ese momento esta persona representaba la fuerza y la honestidad. Porque, ojo, hay un pasito entre el tipo que es muy honesto y macho al maltratador. Entonces estaba aceptado, no se veía mal que el hombre fuera… No quiero hablar de esta persona", agregó en Debo Decir.

"Tuve un accidente. Ese día habíamos discutido y yo no iba a volver a mi casa. Me caí en el teatro… Fijate como me maltraté yo misma. En ese momento no te importa que te crean, pero tenés que rodearte, que te contengan. Necesitás contención porque estás sola. Yo lo arreglé con las herramientas que te da la vida y con el psicólogo. Hablar sana", aseguró.

"Hay que buscar contención. Siempre alguien te va a dar una mano o te va a tirar una soga. Pero lo tenés que decir: el silencio no ayuda", concluyó.