Hernández ya no le da prioridad a la Selección

En diálogo con el diario Infobae, Hernández reconoció con sinceridad: “Podría hacerme el romántico para la nota y decir que los Juegos Olímpicos no se negocian, pero la realidad es otra y no me pongo el cassette”.

¿Cuánto años de vida útil me quedan? ¿Diez? Y yo gané siempre en pesos. Bien pero en pesos, con un dólar que empezaba a tres pesos y terminaba la temporada a 20. Lo único que yo no gané en mi carrera fue dinero”, repasó.

Hernández había anticipado que su ciclo en el seleccionado argentino terminaba este año, después de Tokio, pero, con el aplazamiento de los JJ:OO para julio del próximo año, “todo cambió porque ahora faltan 16 meses. Imagino que en mayo o junio debería estar la decisión sobre si continúo o no”, concluyó.