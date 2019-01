Herrera: "Sigo en Cipo, como indica mi contrato"

Lógico que los rumores llegaron al vestuario de La Visera y fue el propio entrenador quien consultó para interiorizarse de la situación. “Gustavo se acercó a preguntarme. Le dije lo mismo que voy a decir, que me contactaron en el arranque de las vacaciones, que tenía contrato y cláusula de salida. Eso fue todo”, confió el riojano.

Para el atacante todo fue parte de un error de interpretación a partir de una nota que dio a un medio radial mendocino. “Me consultaron si me gustaría volver y dije que sí, que en algún momento sí porque me fui bien de ahí y me quieren mucho, nada más”, cerró. “Se armó una situación a partir de eso que no me gustó, que sólo generó enojo del hincha por algo que nunca imaginé hacer”, amplió.

Durante el mes de vacaciones, el único contacto entre el futbolista y los directivos fue en las horas previas al año nuevo, cuando el 9 informó la falta de combinaciones para volar desde La Rioja a Neuquén en tiempo y forma. Fue entonces cuando se avisó al cuerpo técnico que solamente él se presentaría el 4.Así lo hizo: el viernes voló desde Capital Federal a la 6, lo que permitió que cumpliera la rutina con sus compañeros. Ayer comenzó la parte fuerte de la puesta a punto y él volvió a estar presente.

Salida onerosa

Como en toda firma de contrato, existe la figura de la cláusula de rescisión que en este caso llega al medio millón de pesos.

Quiere decir que cualquier club que lo pretenda en este momento al futbolista debería pagar esa suma para destrabar el conflicto. Una cifra inviable en el Federal A, que no se acostumbra.

“Cuando decidimos poner esa cláusula, les dije a los dirigentes que sólo quería que existiera ante la posibilidad de irme a jugar al exterior o a un equipo de primera división, nada más”, recordó La Bestia.

Más allá del pedido expreso del técnico de Huracán, el recordado Juan “Cachorro” Abaurre, su deseo sería casi imposible en este momento, más allá de la clasificación de su equipo a jugar la ronda campeonato.

Hoy, a las 6:30 comenzará una nueva jornada para él junto a los otros 30 compañeros. “Está poniéndose dura, pero sabemos que es la parte más fea del año para nosotros. Nos quedan como diez días todavía”, se resignó al atacante.