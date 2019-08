Allí, junto al trío de nadadores santafesinos que conforman Gabriel Morelli, Santiago Grassi y Federico Grabich, completaron el recorrido en 3m38s 41/100, instaurando un nuevo récord argentino para la distancia tras quebrar la marca anterior de 2015, con los dos últimos integrando la posta más Facundo Miguelena y Matías Aguilera (3m39s17/100).

“No tengo palabras para decir en estos momentos lo que significa esta medalla, pero sí significa mucho”, dijo emocionado el neuquino.

Agustín fue el primero en saltar en la prueba de espalda. Cronometró 56s54/100 en los 100 metros, con los que se ubicó cuarto junto al colombiano Anthony Rincón.

Con tres campeonatos mundiales en su carrera, dos en juveniles y el restante en mayores, el nadador formado en Alta Barda siente que dio un paso importante en carrera. “Hice historia de muchas formas. Con venir aquí a mis segundos Juegos Panamericanos de alguna manera lo estaba haciendo, pero esto la mejora aún más”, señaló.

En cuanto al balance de las dos carreras individuales previas a la posta en las que no pudo ingresar a la final A para pelear la medalla -si bien la marca estaba por sobre el objetivo de la presea-, considera: “Resultaron buenas. Siempre miro en positivo. Los 200 metros no los preparé y los 100 metros sí, ahí estaba mi objetivo y salieron las cosas como tenían que salir”. Cada logro en deportes de tiempo y marca dan fuerzas y ganas de seguir, sobre todo en momentos difíciles, complicados.

Es que en Neuquén no hay una pileta olímpica y se hace difícil para un nadador de elite disponer de un espacio. De hecho, en el último tiempo entrenó en la pileta de Camioneros.

En este contexto considera que la medalla sirve “y mucho, pero aún me toca decidir dónde voy a entrenar y a qué club voy a representar. Estos Juegos marcan muchas cosas”, afirmó. “Ahora quiero disfrutar lo más que pueda y cuando llegue a Neuquén, tener vacaciones. En septiembre tenemos un torneo en Buenos Aires. Y en diciembre, será el selectivo para el Sudamericano”, agregó.

Disfrutó de la gran actuación de Delfina Pignatiello y su triplete de oro: “Es una chica crack. Muy inteligente. Puede lograr lo que se proponga”, afirmó al tiempo que dedicó la medalla a “mi familia, mi entrenador Sebastián (Rearte) y los que me apoyaron por las redes sociales”, concluyó este fana de Boca que vuelve con gloria a la región.

Los cuatro fantásticos. Agustín con Federico Gabrich, Gabriel Morelli y Santiago Grassi celebran en el podio.

2 participaciones en los Panamericanos

Fue las que tuvo Agustín Hernández, que a los 17 años hizo su estreno en los Juegos de Toronto 2015. Además, tiene dos mundiales juveniles en Dubai y Singapur y uno de mayores (Canadá).

7 Los neuquinos en los Juegos de Lima.

Además de Agustín y Nadia, los medallistas, también estuvieron Matías Contreras y María L. Cassini (slalom); Pilat Etchechoury (padel), Victoria R. López y Franciso R. Petrelli (patín).

Delfina Pignatiello, gran figura de los Juegos. Logró tres medallas de oro y fue la abanderada en el cierre.

Delfina, la gran estrella argentina

La natación no solo le dio a Neuquén una segunda medalla en Lima 2019 (la anterior fue de Nadia Riquelme, en canotaje) sino que le brindó a la Argentina las mayores alegrías en estos Juegos Panamericanos que tuvieron una performance histórica de la delegación albiceleste.

Y no caben dudas de que la gran figura fue Delfina Pignatiello, quien se convirtió en la primera nadadora argentina en conseguir tres medallas de oro en los Panamericanos. Sobre eso, respondió: “No sé si soy tan consciente. Pero estoy recontra contenta, no solo por mi rendimiento, por el de toda la selección, por cómo nos fue a todos. Fue todo histórico, creo que se superó el récord de medallas, ya en la primera jornada la rompimos todos. Todo el aliento se sintió. Corrimos con el corazón. Estoy muy orgullosa de todos nosotros”, valoró.

“Tengo una semana para relajarme, volver y paliza, paliza, paliza hasta Tokio”, avisó con una sonrisa. “No dejo de ser una adolescente a la que le gustan las redes sociales y salir con amigas”, redondeó la gran esperanza del deporte argentino.

Necesita urgente una pileta olímpica. Sergio Dovio, fotógrafo free lance que cubrió los Juegos

Es un gran logro este que consigue Agustín, no sólo para él y para su carrera, sino también para la natación de Neuquén, que nunca había tenido -hasta los Juegos de Toronto en Canadá hace cuatro años- a ningún nadador en un Panamericano y él ya participó en dos, sumando en este caso una medalla de bronce. Si a eso le agregamos que además no dispone la región de una pileta olímpica para entrenar, su mérito es aún mayor. También la altura es un aspecto que no juega a favor. Pero, insisto, el mayor inconveniente es que no tiene una pileta de 50 metros. En este sentido hay que considerar que el entrenamiento en pileta de veinticinco metros es, haciendo una comparación, pasar de jugar fútbol cinco a fútbol once. Cambia todo, el entrenamiento, las referencias. No es lo mismo hacer tres giros que uno. Más allá de eso, destaco mucho su actitud, su entrega en cada carrera. También su gran carisma con la gente y la buena relación con los propios compañeros. Lo hemos visto interactuar bastante con Delfina Pignatiello, joven como él y la gran figura de estos Juegos.

Torres, en BMX, aportó la última medalla argentina y fue de plata.

Medallero: histórica actuación de Argentina en los Panamericanos

Argentina cerró en Lima su mejor actuación Panamericana de la historia fuera de casa, superando la barrera de las 100 medallas, 32 de ellas doradas.

En el cierre de la competencia, el BMX aportó lo suyo con Agustina Roth, que se colgó la presea de bronce, y José Torres, quien aportó la última de plata para superar la barrera de los tres dígitos, fijando la nueva marca albiceleste como visitante en 101 preseas.

Con esta actuación, el país se ubicó sexto en el medallero, detrás del campeón, que volvió a ser Estados Unidos, Brasil, México, Canadá y Cuba.

De oro para la Argentina terminaron siendo 32, con la figura de la nadadora Delfina Pignatiello, que con tres primeros puestos se metió en la historia grande de la disciplina.

El estreno de la pelota vasca en la competencia le rindió muchísimo a la delegación albiceste (tres doradas, dos de plata y tres de bronce), lo mismo que los deportes de conjunto -fútbol, vóley, básquet y handball- que dominaron en sus cuadros.