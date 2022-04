Higuaín desmintió a su padre y negó la versión de su supuesto retiro

El pasado martes comenzó a circular una noticia que entristeció al fútbol argentino. Según declaro Jorge Higuaín , padre de Gonzalo, su hijo había tomado la decisión de retirarse de la actividad profesional a fin de año. "No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año. Termina el 2022 y se retira del deporte", fueron las palabras del Pipa en conversación con TNT Sports.

En este contexto, el ex atacante de la Selección Argentina salió a desmentir la versión que instaló su progenitor y aseguró que todo se trato de un malentendido. "Fue un malentendido que tuvo él (su padre) conmigo, yo en ningún momento le dije del retiro, se expresó mal, puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato ", afirmó el delantero de Inter Miami, cuyo contrato con la franquicia de David Beckham finaliza en diciembre de 2022.

"Estoy cerca dejar de jugar, pero no es lo que tengo ahora en mi cabeza, en mi cabeza tengo ahora cumplir el contrato. A fin de año me sentaré con el club y veremos lo que es la mejor decisión. Ahora me siento bien, quería aclarar esto", concluyó el goleador.

pipita higuaín 1.jpg Gonzalo Higuaín aseguró que no se retirará a fin de año.

A lo largo de su carrera profesional, Gonzalo Higuaín ha convertido más de 350 goles sumando clubes y Selección Argentina. Debutó en River en el año 2005 y luego pasó por Real Madrid (2007-2013), Napoli (2013-2016), Juventus (2016-2018 y 2019- 2020), Milán (2018), Chelsea (2019) e Inter Miami (2020-Actual).

Pipita ocupa el sexto lugar en la tabla de goleadores históricos de la Albiceleste y es considerado junto a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo como uno de los mejores centro delanteros de la historia reciente del fútbol argentino.