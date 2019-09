Hijo de un ex Side cayó en Angostura por robos y estafa

La detención se produjo ayer a la tarde por efectivos de la Comisaría 28 de La Angostura luego de la alerta del dueño de un complejo de cabañas, quien notó que faltaban las cajas de seguridad de varias propiedades. Fue así, tras un operativo cerrojo, como personal policial logró interceptar a la familia en el puesto de control de Limay, en el límite con Río Negro.

Al día siguiente, la fiscalía local acusó a la pareja por varios robos y el hombre quedó detenido con prisión preventiva, mientras que la mujer recuperó la libertad y regresó a Buenos Aires con las niñas, aunque se le informó que quedó supeditada a la causa.

En total, la fiscalía les formuló cargos por siete hechos cometidos en una semana. Los hechos ocurridos en Villa La Angostura fueron tres robos, uno en grado de tentativa, todos en el mismo complejo donde se hospedaron bajo identidades falsas.

Es que la pareja aprovechaba su estadía para saquear las cabañas lindantes. Así, lograron alzarse con dos cajas de seguridad que contenían más de 90 mil pesos en efectivo, elementos de valor y documentación de las tres familias víctimas, hospedadas en el mismo complejo de cabañas.

La misma estrategia utilizaron en un complejo de San Martín de los Andes, donde robaron computadoras y ropa de esquí de dos cabañas y de donde se fueron sin pagar la estadía. También robaron equipos de esquí que habían alquilado bajo identidad falsa, por lo que se los acusó de estafa.

En la requisa de la Ford Ecosport en la que circulaban, la Policía halló gran parte del botín. Viale había alquilado ese vehículo en Santa Rosa luego de que en el puesto caminero de Catriló, al ingresar a la provincia pampeana, le secuestraran la camioneta Amarok gris en la que viajaban por tener pedido de secuestro por robo.

El detenido alquiló la Ecosport del 27 de agosto al 4 de septiembre por 20 mil pesos. “El 3 le mandamos mensajes de Whatsapp, cerca de la 13. Nos contestó. Era para coordinar la entrega”, contó el dueño de la empresa de alquileres al Diario de La Pampa y agregó: “Cuando me llamaron, no me sorprendió. Habíamos visto quiénes eran, acá dieron sus identidades verdaderas y luego vimos quiénes eran” (ver aparte).

