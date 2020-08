Histórico: tiene 19 años y será la primera futbolista en un equipo masculino

Hasta el momento sólo se permitía en los Países Bajos a las mujeres jugar en equipos mixtos hasta los 18 años, a partir de entonces cada uno debía ir a divisiones de su mismo sexo, publicó el periódico catalán Sport.

"Juego con chicos desde que tenía cinco años y no me tomé bien el no poder seguir jugando con ellos la próxima temporada. Consulté al club si era posible seguir y presentamos una solicitud a la Federación, que me autorizó a continuar en este plan piloto", declaró Fokkema.

"Juego con chicos desde que tenía cinco años y no me tomé bien el no poder seguir jugando con ellos la próxima temporada. Consulté al club si era posible seguir y presentamos una solicitud a la Federación, que me autorizó a continuar en este plan piloto", declaró Fokkema.

"Me siento muy feliz y sobre todo porque mis compañeros de equipo me apoyaron y reaccionaron con mucho entusiasmo al enterarse que me quedaré con ellos en el equipo", añadió la futbolista en declaraciones a la prensa neerlandesa que recogió Sport.

Por su parte, la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Futbol), expresó que tomará el caso de Fokkema como un experimento, ya que todos los años reciben solicitudes de mujeres para poder integrarse a clubes de varones y, en el caso de que resultara exitoso, podrían otorgarse más permisos de forma regular.

“Cada año hay una solicitud de una Asociación para que una mujer juegue al fútbol en su primer equipo masculino”, informó Art Langeler, director de desarrollo de fútbol de la KNVB.

“En mi opinión, es especial que las niñas de todos los niveles puedan jugar fútbol mixto, pero tan pronto como los niños cumplen 19 años pasan a la categoría A de los hombres”, comentó.