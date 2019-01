Hizo un trío con dos mujeres, las filmó y las extorsionó

El encuentro se hizo en un hotel, hubo fotos íntimas y tuvieron sexo. A los pocos días, ella volvió a recibir un llamado en el que este hombre, ahora acusado, le dijo que “tenía un trabajo”. La joven aceptó, fue a un punto de encuentro donde había otro hombre con una mujer. El sujeto les dijo a las chicas que las filmaría y aunque ellas se negaron, él las convenció y filmó las relaciones sexuales del trío.

Con los días, no hubo más “trabajos” aunque el acusado -vía Facebook- le decía que se había enamorado de ella. Ella no quiso verlo más y al tiempo, buscando “empleo” en otra página, terminó otra vez hablando con este hombre, quien la extorsionó y le dijo que si no le daba plata, divulgaría las imágenes. Tras un tiempo de hostigamiento virtual, se contactó con la otra chica con la que fue filmada y lo denunciaron.