Holan nervioso con Vignolo y encima el Bocha se postuló

“Yo soy el entrenador, ¿por qué no le preguntás a Gallardo como está con el manager? No lo digo de mala manera, es para pensar (...) Lo que habría que definir es la función del manager. ¿Vos sabés cuál es la función de un manager?”. “¿Me está tomando un examen? Elegir los jugadores, hablar con el entrenador, ver qué jugadores quieren ir a buscar...”, contestó el Pollo. La respuesta de Holan no se hizo esperar: “¿Vos creés que los jugadores en River los elige Francescoli? Mientas tanto, el ídolo Ricardo Bochini se postuló ayer para ese cargo del que Holan reniega.