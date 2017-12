Holan se fue del Rojo y suenan tres candidatos

Holan decidió no renovar su contrato a pocos días de haber salido campeón de la Copa Sudamericana. A pesar de la insistencia del presidente Hugo Moyano, quien lo había convocado hace un año, el DT se mantuvo firme en su postura.

3 son los principales candidatos como DT. Suenan Eduardo Domínguez, que es el preferido de la dirigencia pero tienen que negociar la salida de Colón; Matías Almeyda, que se iría de Chivas, y Pablo Guede, en Colo Colo.

Fútbol violento

El principal motivo que dio para no continuar fue la amenaza de Pablo “Bebote” Álvarez, quien lideraba la barra brava. Tras ese hecho, el DT tuvo que vivir con custodia. “Es inconcebible que el DT y su familia tengan que movilizarse con custodia policial por todos lados. Es una situación que no estoy dispuesto a tolerar ni a convivir y creo que ningún trabajador del fútbol debe aceptar”, expresó en su escrito. A pesar de los intentos de Moyano para que siga en su cargo, finalmente el entrenador anunció que su futuro no estará más vinculado al club de sus amores.

La otra razón

Más allá de la versión de Holan, se rumorea que el verdadero motivo es otro: la pelea con el preparador físico Alejandro Kohan. “Hace varios días que no hablo con Ariel (Holan) y me duele su decisión. Él tiene una mirada y yo otra. Desde que volvimos de Brasil no hablamos y ayer no fui a su casamiento. Le deseo lo mejor en el futuro, pero no voy a seguir trabajando con él”, declaró Kohan ayer.

1 título en un año logró Holan en Independiente. Tras siete años de sequía para el Rojo tanto en el plano nacional como internacional, el DT armó un gran equipo que se quedó, en su primer año, con la reciente Copa Sudamericana.

Opinión

Esto nos sorprende y descoloca a todos

Pepé Santoro. Gloria de Independiente

El alejamiento de Ariel Holan es un golpe duro para todo el mundo Independiente, justo ahora que el equipo jugaba bien y se había conseguido un logro tan importante como la Sudamericana.

La verdad que esto nos toma por sorpresa y nos descoloca, hay que salir a buscar un técnico y otra vez empezar de cero.

Se habla de varios técnicos, otros se ofrecen, pero por lo que sé, no hay nada firme.

Uno de los que se nombraron es Matías Almeyda, pero él tiene contrato en México, por lo que sé, así que es difícil que pueda venir.

Volviendo a Holan, he compartido varias charlas y asados con él, incluso viajé a Río de Janeiro con el equipo para la revancha con el Flamengo, y nada hacía vislumbrar un final así.

Se habla de peleas, pero honestamente siempre el clima fue el mejor. Y lo que lamento es que los jugadores lo entendían y estaban muy a gusto con él. Ahora, insisto, habrá que volver a empezar. Una pena.