Homann: "Nunca le falté el respeto a la gente de ningún club"

Es que al técnico de Cipo se lo vio al término del partido contra Independiente gesticular contra los hinchas ubicados en la platea neuquina. Tomándose los genitales quedó su imagen asociada a una conducta inapropiada que el propio protagonista necesitó aclarar.

“Me duele que nos agarremos de esto. Mi equipo había terminado con 10, apretado por el rival y cuando escucho el pitazo hago eso en señal de haber puesto mucho huevo en la cancha para sumar tres puntos que para nosotros eran fundamentales”, explicó.

russo homann gesto clasico.jpg

No se recuerdan polémicas semejantes en torno a su figura, por eso provocó sorpresa, incluso del otro lado cuando Manuel Berra (capitán de Independiente) se expresó sorprendido por la actitud de Homann.

En la previa a una salida importante hacia Mar del Plata, para visitar a Alvarado en el Mundialista, el DT no quiso pasar por alto esta situación. “No soy así. Siempre me he manejado de una manera respetuosa. Todo esto me duele mucho en lo personal”, dijo.