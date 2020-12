Homenaje: el Ford del campeón metió un golazo en honor a Diego

"Algunos me perdonaron, otros me castigaron, le mando un beso a mi señora, a mis hijos, a todo el equipo que me acompañó", fueron las primeras palabras del campeón. Tardó, hay veces que las cosas tardan, pero todo llega a su debido momento", expresó Werner, quien buscaba el título hace 13 años.

En el autódromo sanjuanino la carrera la ganó Agustín Canapino, que venía de tres títulos al hilo, pero debió entregar el "1" con triunfo en la última competencia, acompañado en el podio por Jonatan Castellano (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).