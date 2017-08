La realización, que tendrá cuatro capítulos de 30 minutos, recreará los principales acontecimientos que llevaron a Olga Elisa Painé a descubrir sus orígenes. “Es un gran flashback que hace hincapié en los ángeles que tuvo Olga para llegar a ser Aimé Painé, en la transformación interna de una niña que ha sido arrancada de la Patagonia y que hace el recorrido de vuelta a su identidad”, contó Iván Abelló, quien junto con Aymará Rovera codirigen el proyecto.

“Aimé rompió un montón de paradigmas. Me siento feliz si un niño puede ver quién fue. Su legado es muy importante”, acotó Rovera, que pudo avanzar con la serie luego de ganar el concurso Series de Ficción Federal del INCAA.

Un elenco lleno de mística

“Esta es una digitación del más allá de Aimé, es magia pura. Ella nos está poniendo en el lugar donde cada uno tiene que estar”, afirmó Charo Bogarín antes de contar cómo llegó al papel principal que en un principio iba a realizar Rovera. Es que la actriz de Cutral Co se apartó del protagónico para enfocarse en los roles que tiene detrás de cámara y para potenciar la propuesta con una intérprete que pueda desplegar sus dotes de cantora. Por ese motivo le pidió hace unas semanas a Charo, la reconocida voz de Tonolec, que se pusiera en la piel de Aimé en la miniserie.

Por otro lado, Marité Berbel, quien tendrá su primera incursión actoral frente a las cámaras, se sumó a la iniciativa luego de que la cantante Beatriz Pichi Malen diera un paso al costado por una cuestión personal.

“Cuando me lo propusieron, iba a decirles que no, porque no me veía. Pero me lo vendieron de una manera que se me hizo lindo; mi personaje me encantó. Estoy feliz de haber aceptado. Mi participación es muy emotiva”, dijo Berbel, quien oficia de una machi que acompaña a Painé en su lecho de muerte.

Para ella la ficción es muy movilizante porque era amiga de Aimé, quien además interpretó varias canciones de don Marcelo Berbel. “Aimé había estudiado canto lírico y después empezó a hacer temas de mi papá. Tengo unos recuerdos hermosísimos, tuvimos unas conversaciones muy profundas. Incluso en su velatorio pedí un momento a solas con ella”, destacó la cantante neuquina.

Estreno: Si bien no hay fecha definida, Rovera espera lanzar la serie en Neuquén en noviembre.

Una ficción con impronta local

El rodaje de Aimé comenzó el 12 de agosto y se extenderá hasta fin de mes. La serie contará con los imponentes paisajes de Los Gigantes de El Chocón, postales de Aluminé y otras locaciones de Plottier, Centenario y Neuquén. También se grabaron escenas en el viejo hospital de Cipolletti.

Aymará Rovera destacó que el equipo de la miniserie está integrado en su mayoría por actores y técnicos de la región.