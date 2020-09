Hora, historial y TV de la final entre el Peque y Djokovic

Diego Schwartzman está a punto de dar el primer batacazo argentino de la temporada tenística post pandemia que aún no terminó pero al menos para esta disciplina empieza a tener visos de normalidad. El Peque ya bajó al español Rafael Nadal (N° 2 del mundo) con un juego de alto vuelo y este domingo dio un paso más al ganar el cruce de semifinales en Abierto de Roma ante el canadiense Denis Shapovalov por 6-4, 5-7 y 7-6 (7-4) luego de 3 horas y 15 minutos en un emocionante tie break. Pero claro quiere más: el título del mítico torneo que se disputa en el Foro Itálico frente a otro coloso, el N° 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Como dice la hinchas: ¡Vamos Diego, una más y no jodemos más..!.

La cruzada no es fácil porque su rival -que en la otra semifinal venció al noruego Casper Ruud (34) por 7-5 y 6-3, alcanzó su 52° final de ATP, desplazando del primer lugar al español Rafael Nadal (51) y buscará su quinto título en Roma. Comenzará no antes de las 12 y televisa ESPN.

“El Peque” en tanto irá por su primer triunfo ante Djokovic que, de lograrlo, significa también su primer título en Masters 1000 en su sexta final ATP luego de Antwerp 2016 y 2017, Viena y Buenos Aires 2019 y Córdoba 2020.

Hasta el momento, Schwartzman acumula tres títulos individuales con: Estambul 2016, Río de Janeiro 2018 y Los Cabos 2019.

Schwartzman, decimoquinto del ranking mundial de la ATP se asegurará el top 10 si vence a Djokovic que lo derrotó en las cuatro veces que se enfrentaron.

El primer cruce ocurrió en 2014 durante la primera ronda del US Open con un categórico 6-1, 6-2 y 6-4 para el serbio.

El segundo enfrentamiento se dio en los 32avos de final de Roland Garros de Francia en 2017, a través de un 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1.

La tercera se produjo en las semifinales del Masters 1000 de Roma, el año pasado, con un 6-3, 6-7 y 6-3.

A principios del 2020, se enfrentaron en los 16avos. de final del Abierto de Australia y el actual número uno del mundo ganó en sets corridos por 6-3, 6-4 y 6-4.

Recuerda especialmente Schwartzman el partido en el Foro Itálico porque “ jugué un muy buen partido contra él. Espero repetirlo, hacer algo parecido. Intentar con la experiencia que voy ganando tomar las chances que me pueda dar. Voy a enfrentar un gran campeón que el único partido que perdió este año fue por la descalificación en el US open. Va a ser más que difícil”, pronosticó.

“Me juego muchas cosas. Ahora tengo que olvidarme rápido de todo los de estos días. Por más que esté feliz, voy a tener tiempo para disfrutar cuando termine la final”, reflexionó.

“Hay que salir a ganar como sea, preparar el partido como si fuese primera ronda. Voy a tener que correr dos o tres pelotas más por punto. Lo se y que voy a tener que estar muy fino con todos mis golpes. Pero ojalá que las cosas salgan bien y si no salen, sé que estoy a tiro y me siento bien de vuelta dentro de la cancha”, se ilusionó el bonaerense que no venía teniendo un buen rendimiento desde que se reinició la temporada, pero sobre el polvo de ladrillo dio un salto de calidad que le permite ilusionarse con otro gran impacto.

Otro festejo argentino

La jornada fue plena de festejos para el tenis argentino ya que previamente el marplatense Horacio Zeballos se consagró campeón con el español Marcel Granollers en el dobles del Masters 1000 de Roma, Italia, con el éxito ante la dupla francesa Jeremy Chardy y Fabrice Martin por un contundente 6-4, 5-7 y 10-8.