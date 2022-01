Horóscopo Chino 2022: cómo influenciará el Tigre de Agua

No solo ello, pues también invita a la gente a aprovechar su llegada para reinventarse en diversos aspectos. Se recomienda crear universos paralelos que nos trasciendan, buscar comunidades afines, retornar a la naturaleza, aprender permacultura y desarrollar laborterapia.

-> ¿Cómo saber si sos un tigre de agua?

Para pertenecer a este signo del Horóscopo Chino, tenés que haber nacido en los años: 1914, 1926. 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 y 2010.

-> ¿Cómo influirá el tigre de agua en el Horóscopo Chino?

Tigre

Recibirá nuevas ofertas de trabajo e incluso propuestas para viajar al extranjero. Para concretar sus metas deberá tomar decisiones importantes durante todo el año, pero deberá ser paciente y meditar bien cada paso que tomará.

Horóscopo chino.jpg

Rata

No le faltará dinero. Además, tendrá un año próspero en el ámbito laboral; por tanto, si tienes algún proyecto no dudes en presentarlo, ya que todo está a tu favor, no dudes de ti.

Conejo

Tendrá que adaptarse rápido a los cambios, lo mejor es que todos serán positivos, por lo que deberás ser asertivo y arriesgado en tus decisiones. Asimismo, conocerás a nuevas personas con muchas propuestas entre las que destacan las sentimentales.

Dragón

Tendrá que preocuparse en su bienestar, físico y emocional; respecto al dinero, no será un año muy próspero.

Serpiente

Le dirá adiós a todo lo negativo. El Tigre de Agua le ayudará a desaparecer lo tóxico de su vida. Recuerda que lo vivido te servirá de lección para tu crecimiento como persona.

Horóscopo chino.jpg

Caballo

Experimentará cambios positivos en todos los aspectos, además deberás prepararte para tomar decisiones importantes, incluso se te abren las puertas para viaja al extranjero.

Cabra

Será el signo menos afortunado, pues se le presentará muchos obstáculos, sobre todo en el ámbito laboral.

Mono

Verá como todo lo que haya planificado comenzará a dar resultados positivos, que estarán acompañados de ganancias económicas. Asimismo, estarás interesado por tener nuevas experiencias y amigos.

Gallo

Tendrá que aceptar que no todo puede solucionarlo solo. Una vez que trabaje en equipo o reciba la ayuda de otros verá cómo incrementará sus ingresos.

Perro

Tendrá la sensación de que puede estancarse, pero debe reconocer que requerirá de tiempo para cambiar de aires. También deberás darte la oportunidad de conocer a quienes ya te rodean

Horóscopo chino 1.jpg

Cerdo

Tampoco tendrá buena fortuna y si quiere conseguir algo deberá esforzarse más de la cuenta, especialmente en el aspecto laboral.